Режим маятника: первый регион РФ возвращает обязательное ношение масок

Бурятия стала первым регионом России, в котором будет возобновлен обязательный масочный режим. Решение об этом было принято на заседании регионального оперативного штаба.

Ношение масок вновь станет обязательным в общественных местах и в транспорте. В пресс-службе главы республики сообщили, что во вторник будет опубликован соответствующий указ, после чего режим начнет действовать, передает РИА «Новости».

Решение принято на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Если в июне за сутки выявляли менее 20 заболевших, то в конце июля показатель, как и в целом по стране, значительно вырос. Сегодня в Бурятии зарегистрирован 201 заразившегося.

По данным федерального оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на 50%. За минувший день в стране подтверждено 25 273 новых случая Covid-19.

Улан-Уде, Андрей Дорофеев

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