российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 августа 2022, 17:38 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Режим маятника: первый регион РФ возвращает обязательное ношение масок

Бурятия стала первым регионом России, в котором будет возобновлен обязательный масочный режим. Решение об этом было принято на заседании регионального оперативного штаба.

Ношение масок вновь станет обязательным в общественных местах и в транспорте. В пресс-службе главы республики сообщили, что во вторник будет опубликован соответствующий указ, после чего режим начнет действовать, передает РИА «Новости».

Решение принято на фоне подъема заболеваемости коронавирусом. Если в июне за сутки выявляли менее 20 заболевших, то в конце июля показатель, как и в целом по стране, значительно вырос. Сегодня в Бурятии зарегистрирован 201 заразившегося.

По данным федерального оперативного штаба, заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на 50%. За минувший день в стране подтверждено 25 273 новых случая Covid-19.

Улан-Уде, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Суточный прирост заболевших Covid в России достиг почти 29 тысяч человек / Суточная заболеваемость Covid вновь выросла: Роспотребнадзор не считает ситуацию критической / «Версию можно считать доказанной»: эксперт рассказал об искусственном происхождении коронавируса / В России за сутки выявили максимальное с начала апреля число заболевших Covid-19 / В России еще 11 442 человека заболели Covid-19 / На Ямале возвращают обязательное тестирование на коронавирус из-за роста заболеваемости / В России за сутки выявили свыше 6,6 тыс. заболевших Covid-19 / Действия Минздрава и Роспотребнадзора способствуют распространению коронавируса в России – Онищенко о новой волне Covid

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Коронавирус из Китая,