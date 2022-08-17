Суточный прирост больных Covid-19 в России превысил 33 000 человек

В России резко подскочила выявляемость новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 33 106 заболевших, что на 38,5% больше, чем накануне (23 909), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Надо отметить, что впервые с 20 марта суточный прирост заразившихся в России оказался выше отметки в 30 тысяч.

В лидеры по количеству новых заболевших выбилась Москва: в столице зарегистрировано 10 241 случай Covid-19 за сутки. Это почти в два раза больше, чем днем ранее (5 531). На втором месте с большим отставанием – Санкт-Петербург (3 881 заболевший), на третьем – Московская область (1 968). Больше тысячи новых случаев инфицирования также зафиксировано в Краснодарском крае – 1181 заболевший.

Вместе с тем количество госпитализаций пациентов с ковидом не только не растет, но и падает. За сутки в больницы попали 3 167 человек против 3 411 за предыдущий день. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – отметили в оперштабе.

Число ковидных смертей за сутки немного выросло: подтверждено 63 летальных исхода. Днем ранее сообщалось о 59 умерших от коронавируса.

В то же время полностью выздоровели 22 680 человек – на 10,2% больше по сравнению с предшествующими сутки.

Новый подъем заболеваемости Covid-19 в стране связан с распространение новых, более заразных подвидов «омикрон»-штамма коронавируса ВА.4 и ВА.5. Доля заражения ими составляет 94,38%. Накануне Роспотребнадзор рекомендовал ношение защитных масок в общественных местах в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал основные симптомы заражения новыми разновидностями «омикрона».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»