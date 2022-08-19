В КНР ввели ПЦР-тесты для рыбы и морепродуктов

Специалисты в прибрежных городах Китая начали проверять на коронавирус не только рыбаков, но и их улов. ПЦР-тесты берут у свежей рыбы и морепродуктов, чтобы исключить новую вспышку Covid-19.

Подобные процедуры проводят в городе Сямэнь и других прибрежных поселениях, куда прибывают суда со свежим уловом. Перед тем, как дары моря попадут на рынок, их проверяют. Специалисты беспокоятся, что рыбаки могли подхватить коронавирус от коллег, а рыбы – при контакте с иностранными судами.

«Мы тестируем людей, а также то, что им удалось поймать, в одно и то же время – тестируются образцы из одной и той же партии пойманных морепродуктов», – пояснил сотрудник муниципального бюро океанических исследований газете South China Morning Post.

Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу. Власти на местах вводят тотальный локдаун при обнаружении инфицированных. Так, в апреле для миллиардного населения Китая рекордом стали 27 595 выявленных за сутки случаев Covid-19.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала рост смертности от коронавируса на 35% за четыре недели. За одну только последнюю неделю умерли 15 тыс. человек.

Сямэнь, Наталья Рязанова

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