В Китае обновлен антирекорд по числу заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в публикации Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За день в стране выявили 27 595 новых случаев Covid-19, из них у 1 184 человек наблюдались повышенная температура, кашель и недомогание, у остальных не было клинических проявлений болезни. Из новых зараженных 86 прибыли из-за границы, остальные подхватили инфекцию внутри страны.

Сейчас лечение от Covid-19 в Китае проходят 242,2 тысячи пациентов. В то же время число людей с симптомами планомерно уменьшается, тогда как количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, продолжает быстро расти. Наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае.

В официальной статистике китайские власти не учитывают только тех, кто более бессимптомно. Таким образом, с начала пандемии в материковой части Китая зарегистрировано 165,5 тысяч заражений. За весь период 4 638 заболевших коронавирусом скончались.

Пекин, Зоя Осколкова

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