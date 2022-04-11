российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 апреля 2022, 09:34 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В Китае обновлен антирекорд по числу заражений коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в публикации Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За день в стране выявили 27 595 новых случаев Covid-19, из них у 1 184 человек наблюдались повышенная температура, кашель и недомогание, у остальных не было клинических проявлений болезни. Из новых зараженных 86 прибыли из-за границы, остальные подхватили инфекцию внутри страны.

Сейчас лечение от Covid-19 в Китае проходят 242,2 тысячи пациентов. В то же время число людей с симптомами планомерно уменьшается, тогда как количество бессимптомных носителей, находящихся под наблюдением врачей, продолжает быстро расти. Наиболее мощная вспышка коронавируса зарегистрирована в Шанхае.

В официальной статистике китайские власти не учитывают только тех, кто более бессимптомно. Таким образом, с начала пандемии в материковой части Китая зарегистрировано 165,5 тысяч заражений. За весь период 4 638 заболевших коронавирусом скончались.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Доступность назальной вакцины от коронавируса зависит от одноразовых насадок / В России выявили 14 335 новых случаев коронавируса / В России испытают вакцину от коронавируса в виде кисломолочного продукта / Нарушения памяти после перенесенного коронавируса могут быть необратимыми / В России выявили 13 947 новых случаев Covid-19 / Все школы России вернулись к допандемийному режиму работы / Россия отменяет ковидные ограничения для чартерных рейсов / На выставку про COVID-19 и вакцинацию власти Ямала потратят 16 млн рублей из бюджета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Пандемия коронавируса, Китай, Коронавирус из Китая,