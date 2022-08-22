В России замедлились темпы роста заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлен 33 061 новый случай заражения коронавирусом. Это на 16,7% меньше, чем накануне (39 669), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Количество суточных госпитализаций пациентов с Covid-19 снижается второй день подряд. За последние 24 часа в больницы попали 1 704 человека, этот показатель днем ранее составлял 1 853.

За сутки зарегистрировано 57 летальных исходов среди больных коронавирусом. Накануне сообщалось о 64 ковидных смертях.

В то же время выздоровели 22 281 человек, на 0,2% больше по сравнению с предшествующим днем.

Судя по данным оперштаба, недельные темпы распространения коронавирусной инфекции в России замедлились. За минувшую семидневку заболеваемость Covid-19 выросла по сравнению с предыдущей неделей на 38,4%. Предыдущий показатель роста заражений составлял 49,2%.

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом выросла в 85 российских регионах, а в 23 из них рост случаев инфицирования выше, чем в среднем по стране.

Показатель госпитализации за минувшую неделю увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 22,3%. Однако это меньше показателя за прошлый отчетный период (+29,8%).

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 73 субъектах РФ, в том числе в 30 регионах увеличение госпитализации более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, что 20 августа в России был зафиксирован максимальный суточный прирост заболеваемости коронавирусом с 14 марта – было выявлено 40 019 заразившихся.

Москва, Наталья Петрова

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