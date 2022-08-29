За сутки 39 658 россиян заболели Covid-19. За неделю заболеваемость выросла на 21%

Специалисты выявили 39 658 новых случаев Covid-19 в России за сутки. Недельная заболеваемость увеличилась на 21,2%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост больных сократился более чем на семь тысяч человек по сравнению с предыдущим днем (46 857). Выросло число регионов, в которых за сутки выявили более тысячи новых случаев. Так, в Москве зарегистрировано 5157 случаев, Петербурге -3842, Подмосковье – 1804, Самарской области – 1334, Свердловской – 1219, Нижегородской – 1034.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 200,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 21,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах РФ, в том числе в 28 – более, чем в среднем по стране», – сообщили в оперштабе.

Еще 1 988 человек с Covid-19 стали пациентами стационаров. Число госпитализаций за сутки снизилось на 15% и снижение отмечено в 49 регионах, а рост – в 30 регионах. Показатель госпитализации на 100 тыс. населения за прошедшую неделю вырос до 16,7, а по сравнению с предыдущей неделей – на 21,1%.

Подтверждено 77 летальных исходов за последние 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»