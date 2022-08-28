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Воскресенье, 28 августа 2022, 12:08 мск

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В России за сутки выявили 46 857 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России обнаружили еще 46 857 заболевших Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день медицинская помощь понадобилась 2 340 зараженным. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в шести регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 75 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в четырех регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 28 223 человека, 83 пациента с Covid-19 скончались.

В общей сложности за все время пандемии в России зарегистрировано 19 405 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, 384 083 умерших и 18 495 961 выздоровевший.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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