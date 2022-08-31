В России резко подскочила заболеваемость ковидом

В России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выявлен 46 321 новый случай Covid-19. Это на 25% больше, чем накануне (37 067), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заражений зарегистрировано в Москве – 8 518, Санкт-Петербурге – 3 257, Краснодарском крае – 2 189, а также в Московской (2 136) и Свердловской (1 452) областях.

Вместе с тем число госпитализированных за сутки пациентов с ковидом уменьшилось. В больницы попали 4 232 человека, что на 9,4% меньше по сравнению с предшествующим днем.

За сутки подтверждено 92 летальных исхода. Накануне сообщалось о 94 умерших. В то же время выздоровели 39 054 человека, это на 6,3% больше чем днем ранее.

Ранее в Минздраве России заявили, что не видят причин для введения дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленку из-за эпидемической ситуации, связанной с Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

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