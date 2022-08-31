В Минздраве заявили об отсутствии оснований для введения удаленки в России

В Минздраве России не видят оснований для введения дистанционного обучения и перевода сотрудников на удаленную работу из-за эпидемической обстановки, связанной с Covid-19. Такое заявление сделал главный внештатный специалист министерства по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Эксперт отметил, что с июля в России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, однако количество новых случаев заражения в разных регионах страны заметно отличается, передает ТАСС.

Чуланов рекомендовал пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями носить маски в общественных местах

«В отдельных российских регионах в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по Covid-19 приняты решения об обязательном ношении масок в общественных местах», – отметил специалист. Он также заявил, что сейчас важно соблюдать рекомендации по вакцинации против ковида через шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил отмену большинства антиковидных ограничений в школах. Но сотрудникам, участвующим в приготовлении и раздаче пищи, придется носить маски и перчатки, останется запрет на массовые мероприятия в классах и залах с привлечением посторонних. Кроме того, сохраняются требования о проведении «утренних фильтров» с обязательной термометрией среди учащихся, преподавателей и технического персонала образовательных учреждений.

Москва, Наталья Петрова

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