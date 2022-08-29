Роспотребнадзор оценил необходимость ковид-ограничений в школах

На текущий период в образовательных организациях возобновление ограничительных мер для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции не требуется. Об этом говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

В то же время в ведомстве уточнили, что сохраняются требования проводить «утренние фильтры» с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях, своевременно их изолировать, и тем самым, предотвратить распространение инфекции внутри организации.

«Сохраняется требование по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток и другие меры», – отметили в Роспотребнадзоре.

Вместе с тем сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.

Стоит отметить, что за последние сутки в России выявлено 39 658 новых случаев Covid-19. Недельная заболеваемость увеличилась на 21,2%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

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