Заболеваемость Covid-19 в России снова пошла вверх: 49 761 новый случай

Специалисты за минувшие сутки провели 263 тыс. тестов на коронавирус и выявили 49 761 новых больных. Суточный прирост зараженных подскочил почти на 3,5 тыс. человек по сравнению с предыдущим днем (46 321), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В 12 регионах выявили более тысячи больных Covid-19 за сутки. Лидерами среди них стали Москва (7242 больных), Петербург (3152), Подмосковье (2641), Кубань (2128) и Самарская область (1513). Регионами с низкой заболеваемостью традиционно остаются Ненецкий АО – 17 случаев за сутки, Чукотка – 26, Магаданская область – 29.

«Число госпитализаций за сутки составило 4 128 человек и снизилось на 2,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах, снижение – в 46 регионах страны», – говорится в сообщении оперштаба.

Число россиян, победивших коронавирус также незначительно снизилось: на 0,3%, до 38 940 человек. За сутки подтверждено 95 летальных исходов, за весь период пандемии – 384 441.

Всемирная организация здравоохранения отметила спад заболеваемость коронавирусом в мире на 16% за неделю, смертности – на 13%. С 22 по 28 августа во всех регионах мира выявили меньше новых случаев, чем неделей ранее. Особенно заметный спад произошел в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Европе (на 20%), говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Москва, Наталья Рязанова

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