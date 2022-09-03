Число новых случаев Covid-19 в РФ превысило 51 тысячу

Заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти. Медики за сутки подтвердили диагноз у 51 699 человек, что на 717 больных больше, чем накануне, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее на столичные регионы приходилась треть всех случаев коронавируса, но теперь соотношение изменилось. Верхние строчки статистики по заболеваемости по-прежнему занимают Москва (6634 больных), Петербург (3013), Подмосковье (2256). Но в ряде субъектов суточный прирост лишь немного меньше: в Кубани – 2092 случая, Ростовской области – 1800, Самарской – 1581.

За сутки число пациентов ковидариев выросло на 3 849 человек, т.е. на 3,3% по сравнению с предыдущим днем.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах, снижение – в 37. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Количество россиян, победивших Covid-19, также увеличилось – до 38 380 человек за сутки, на 3,7% по сравнению со 2 сентября. Подтверждено 92 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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