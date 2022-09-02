В России за сутки выявили более 50 тысяч заболевших Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 50 952 случая коронавируса. Это самый высокий показатель заболеваемости с 10 марта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

За минувший день 3 726 человек с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 26 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Пятерка регионов-лидеров по числу заражений выглядит так: Москва – 6205 случаев, Санкт-Петербург – 3159, Московская область – 2469; Краснодарский край – 2105; Самарская область – 1579.

37 012 человек выздоровели за последние 24 часа, 91 пациент скончался от последствий заболевания. Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 19 629 682 случая Covid-19, 18 672 586 выздоровевших и 384 532 умерших.

Москва, Зоя Осколкова

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