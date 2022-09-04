В России отмечен спад заболеваемости Covid-19

Медики выявили 48 042 новых случая Covid-19, что на 3 657 случаев меньше предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось на 40%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Из 48 042 новых больных 4425 зарегистрировали в Москве, 3018 – в Петербурге, 1896 – на Кубани, 1774 – в Подмосковье, 1601 – в Ростовской области.

Число победивших коронавирус россиян за сутки увеличилось на 35 732 человека. Суточный прирост выписанных сократился на 6,9% по сравнению с 3 сентября. Количество новых пациентов ковидариев также снизилось – на 41,8% всего за сутки. Госпитализация потребовалась 2 239 больным.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах, снижение в 74 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ»,– отметили в оперштабе.

С начала пандемии в России подтвердили 384 711 летальных исходов больных с Covid-19, из них 87 – за минувшие 24 часа.

Москва, Наталья Рязанова

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