Суточный прирост больных Covid-19 упал почти на 6,5 тысячи случаев

Медики выявили за сутки 41 690 новых больных коронавирусом в России. Это на 6 352 случая меньше, чем днем ранее (48 042). Роспотребнадзор сообщил, что столичные регионы прошли пики заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что столичные регионы прошли пиковые значения по заболеваемости Covid-19. Но в 66 субъектах РФ число больных продолжает быстро расти.

«66 субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Здесь пиковые значения преодолены», – прокомментировала Попова на полях ВЭФ.

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 4 006 больных Covid-19, Петербурге – 2997, Подмосковье – 1218. При этом в Самарской области подтвердили 1635 новых случаев, Свердловской – 1530, Воронежской – 1249, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю вырос на 10,5% и составил 221,8. Рост зафиксировали в 68 регионах, из них в 25 – превышающий средние значения по стране.

Число госпитализаций на 100 тыс. населения за неделю подросло меньше, чем на процент: до 16,8, т.е. на 0,9%. За сутки количество новых пациентов ковидариев увеличилось на 1 830 человек, что на 18,3% меньше, чем днем ранее. В 32 регионах число госпитализаций растет, а в 45 – снижается.

Москва, Наталья Рязанова

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