В России продолжается спад заболеваемости Covid-19

В России третий день подряд снижается суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в стране выявлено 38,5 тыс. случаев заражения, что на 7,7% меньше, чем накануне (41 690), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

Вместе с тем количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за сутки увеличилось почти в 2,3 раза по сравнению с предшествующим днем: в больницы попали 4 203 человека. Накануне были госпитализированы 1830 пациентов с Covid-19.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 77 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны», – уточнили в оперштабе.

За последние 24 часа зарегистрировано 95 летальных исходов среди заболевших ковидом. Накануне сообщалось о 76 умерших.

Также за сутки выздоровели 46 304 человека, на 50,8% больше в сравнении с предыдущим днем (30 703).

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал двукратный рост числа смертей от коронавирусной инфекции в России. Он рекомендовал пройти ревакцинацию для снижения рисков.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о замедлении темпов прироста заболевших ковидом в России. В связи с этим, по ее словам, сейчас нет необходимости вводить дополнительные антиковидные меры.

Москва, Наталья Петрова

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