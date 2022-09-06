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Вторник, 6 сентября 2022, 09:48 мск

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Гинцбург спрогнозировал двукратный рост смертности от коронавируса

Число смертей от коронавирусной инфекции в России в ближайшее время может вырасти в два раза. Об этом заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«За месяц смертность от коронавируса увеличилась в три раза – с примерно 30 человек в сутки до 90. Но в ближайшее время она может вырасти еще в два раза», – цитирует специалиста ТАСС.

Чтобы снизить риски, Гинцбург рекомендует пройти ревакцинацию.

С конца июля в России наблюдается рост заболеваемости Covid-19. При этом число летальных исходов остается на относительно низком уровне. Медики советуют сделать повторную прививку тем, кто вакцинировался более полугода назад. Вакцина помогает предотвратить тяжелое течение болезни и избежать осложнений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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