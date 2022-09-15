В России еще более 56 тысяч человек заболели Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 56 126 новых случаев заражения коронавирусом, информирует федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Это максимальный показатель с 9 марта. По сравнению с предыдущим днем число новых заболевших выросло на 4 391.

Наибольший прирост заразившихся зафиксирован в Москве – 9 079, Санкт-Петербург – 3 635, Подмосковье – 2 399, а также в Самарской (1 826) и Воронежской (1 648) областях.

Вместе с тем, число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией снижается второй день подряд. За сутки в больницы попали 4 108 человек, что на 8,3% меньше в сравнении с предшествующими сутками (4 481).

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 56 регионах страны», – уточняет оперативный штаб.

За сутки от ковида скончались 99 человек, на одного больше, чем накануне. В то же время выздоровели 49 752 человека.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус спрогнозировал скорое окончание пандемии Covid-19. В качестве аргумента он привел рекордное снижение смертности от этого заболевания.

Москва, Наталья Петрова

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