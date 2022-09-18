В России ковидом заболел еще 56 751 человек

В России за минувшие сутки выявлен 56 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 2,7% меньше, чем накануне (58 305), следует из данных оперштаба по борьбе с ковидом.

Количество госпитализаций за 24 часа составило 2 232 человека и снизилось в сравнении с предшествующим днем почти вдвое. Накануне сообщалось о 4 216 пациентах, попавших в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в семи регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 76 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, за сутки от коронавируса скончался 101 человек (днем ранее 107). Выздоровели 42 198 человек, что на 15,5% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предрек рост смертности от коронавируса в России до 200 случаев в сутки. Академик РАН отметил, что за полтора месяца смертность от Covid-19 в стране выросла в 3,5 раза.

Москва, Наталья Петрова

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