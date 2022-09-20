Инфекционист рассказал, кому чаще грозит постковидный синдром

Постковидный синдром чаще грозит женщинам и тем, у кого болезнь проявилась сразу несколькими симптомами, предупредил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Традиционно в группе риска люди с хроническими заболеваниями и переболевшие в тяжелой форме.

«Синдром чаще проявляется, если у человека сразу появляются и температура, и насморк, и кашель. Более тяжелое течение инфекции мы чаще ожидаем у мужчин, а постковидная история чаще характерна для женщин», – сказал специалист в интервью «Известиям».

Чуланов отметил широкий спектр симптоматики при постковиде. В 60% случаев появляется слабость, которая может сигнализировать как о неврологических проблемах, так и повреждениях мышечной ткани. Половина людей с постковидом жалуются на ежедневную головную боль.

У 24% синдром проявляется отдышкой, у 25% – выпадением волос. Часто людям сложно сфокусировать внимание, теряется память. Для этого состояния появился термин «мозговой туман». Также часто встречается тахикардия как симптом со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как сообщал «Новый День», в России большинство из тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, столкнулись с постковидным синдромом. При этом большая часть из них игнорирует симптомы.

Москва, Наталья Рязанова

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