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Пятница, 18 февраля 2022, 08:27 мск

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Большинство россиян не обращают внимание на постковидный синдром

В России большинство из тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, столкнулись с так называемым постковидным синдромом. При этом большая часть из них не предпринимали ничего, чтобы бороться с остаточными симптомами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, с последствиями Covid-19 сталкивались 79% переболевших. У половины (49%) из них отмечалось нарушение вкуса и обоняния, у 38% наблюдалась общая слабость.

«Большинство переболевших россиян, столкнувшихся с постковидным синдромом, не проводили специальные реабилитационные мероприятия по восстановлению после болезни (80%), занимались восстановительными процедурами 20% из тех, кто перенес коронавирус», – сообщается в результатах исследования.

Среди методов реабилитации, которые применяли россияне, самыми популярными оказались прием медикаментов и лекарственных препаратов (64%), прогулки на свежем воздухе (54%), дыхательная гимнастика (42%) и лечебная физкультура (41%), каждый трети обращал внимание на здоровье и образ жизни, каждый пятый прошел медицинский осмотр.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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