«Стойкие изменения личности»: постковидный синдром выливается в помрачение сознания и бытовую агрессию

Последствиями заболевания коронавирусной инфекцией могут стать психические расстройства, которые требуют обязательной медицинской помощи. Об этом заявил главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, у пациентов появляется постоянный страх смерти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем выступлении Кекелидзе обратил внимание, что, кроме нарушения обоняния и вкуса, постковидный синдром может включать нарушения памяти, рассеянность, быструю физическую и психическую истощаемость, а также бытовую агрессию. «Конфликтность имеет место, и склонность к бытовой агрессии. Об этой части мало говорят те, кто перенес Covid, но это страх смерти постоянно присутствует – стараются не находиться одни, и помимо этого постоянно в ночное время измеряют себе температуру, пульс и так далее. Наблюдается острая реакция на стресс», – пояснил он.

Как отметил психиатр, переболевшим Covid-19 угрожает также посттравматическое стрессовое расстройство, когда возникают «непредвиденные врачами ситуации, которые называются «флешбеками». «Заключается оно в следующем: человек пережил какую-то неприятную эмоциональную ситуацию, но никто с ним из врачей не занимался, и когда у него возникает такого типа ситуация, то он начинает фильтровать любую ситуацию, насколько она похожа на ту, которая имела место. И если возникает ситуация, похожая на предыдущую, он ведет себя агрессивно. В это время имеет место синдром помрачения сознания. То есть, это то состояние, во время которого критика у него совершенно отсутствует», – подчеркнул Кекелидзе.

«Мы здесь наблюдаем стойкие изменения личности после переживания катастрофы – вот сюда относится то, что возникает после Covid. И само по себе это требует осмотра врача-психиатра в обязательном порядке. Но здесь возникает следующая ситуация: с одной стороны, все это должно быть возложено на врачей-психиатров, но врач-психиатр в настоящее время работает исключительно в психоневрологическом диспансере. Разумеется, никто из тех, кто перенес ковид, в диспансер не пойдет, потому что возникают опасения, что его могут поставить на учет. С другой стороны, если он идет в обычную поликлинику, то там психиатров нет, и все симптомы, которые должен выявлять психиатр. Обычный врач даже невролог или психолог этого сделать не может. Следовательно, адекватного лечения не будет», – констатировал врач, предложив «каким-то подзаконным актом, пока ковид является актуальным», врачей из диспансеров прикомандировать к обычным поликлиникам.

Комментируя выступление психиатра, Матвиенко предложила включить в систему обязательного медицинского страхования психиатрическую реабилитацию для переболевших коронавирусом. «Психиатрическая реабилитация должна быть включена (в ОМС) так же, как иные виды постковидной реабилитации… Психическое здоровье людей, может быть, даже более важно, чем физическое и все остальное. Не менее важно, так скажем», – сказала она.

Спикер Совета Федерации поручила профильному комитету совместно с Минздравом РФ и центром психиатрии и наркологии имени Сербского проработать этот вопрос. «Оказание психиатрической, психологической помощи людям – это вообще очень важно. Посмотрите, очень многие резонансные преступления совершаются людьми, у которых нарушена психика. Это мы тоже не можем не учитывать», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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