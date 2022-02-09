Постковидный синдром у детей может длиться до года

Треть переболевших коронавирусом детей подвержена постковидному синдрому. Осложнения после болезни могут возникать в течение года, предупредил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он назвал ситуацию серьезной и призвал родителей обращаться к специалисту по реабилитации после Covid-19.

«От 10% до 30%, у каждого третьего, отмечается постковид, и он разный. Есть данные, что симптом сохраняется и полгода, а появились данные, что и до 12 месяцев могут сохраняться. Нужно обратиться к реабилитологу», – приводит слова ученого ТАСС.

Чаще всего симптомы детского постковида связаны в нервной деятельностью, отметил Горелов. После коронавируса дети страдают от бессонницы, раздражительности, потери внимания, могут часто капризничать и плохо усваивать школьный материал.

Напомним, у каждого пятого среди молодежи развивается постковидный синдром, среди пациентов старше 50 лет – у каждого второго. У молодежи синдром чаще всего проявляется заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. Это опасно тем, что молодые люди почти не обращают внимания на недомогания, пока не становится поздно.

Москва, Наталья Рязанова

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