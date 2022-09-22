В России выявили 53 457 новых случаев Covid-19 за сутки

Диагноз Covid-19 подтвердился еще у 53 457 россиян за минувшие сутки. Число новых случаев заболевания незначительно увеличилось по сравнению с предыдущим днем, когда зарегистрировали 53 045 новых больных.

Москва с большим отрывом лидирует по заболеваемости среди российских регионов – 5994 новых случаев за 24 часа. В пятерку антилидеров также вошли Санкт-Петербург (3865 новых больных), Воронежская (2091) и Самарская (2042) области, Пермский край (1998).

«В стране госпитализировано 3 719 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 13,9%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах, снижение – в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ», – рассказали в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки подтверждено 106 летальных исходов. За весь период пандемии умерли 386 447 пациентов с Covid-19.

Еще 57 019 пациентов выписали в связи с выздоровлением за сутки. Выздоровевших на 4,5% меньше, чем днем ранее, а их общее число за время пандемии достигло 19 594 562 человека.

По данным Роспотребнадзора, в мире коронавирус диагностировали у 612 736 383 человек, за сутки их число увеличилось на 539 037 человек. Суточный прирост новых больных с каждым днем увеличивается во Франции. За неделю заболеваемость выросла на 13%.

Москва, Наталья Рязанова

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