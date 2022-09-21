В России за сутки выявили более 53 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 53 045 новых случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы с ковидом попал 4 321 человек. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 59 718 человек, 107 пациентов с ковидом скончались.

Таким образом, за все время пандемии в стране зарегистрировано 20 588 102 случая заражения Covid-19, 386 341 умерший и 19 537 543 выздоровевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 21 сентября 2022 года выявлено 612 197 235 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 481 559 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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