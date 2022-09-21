российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 сентября 2022, 12:08 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России за сутки выявили более 53 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 53 045 новых случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы с ковидом попал 4 321 человек. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение числа госпитализаций произошло в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 59 718 человек, 107 пациентов с ковидом скончались.

Таким образом, за все время пандемии в стране зарегистрировано 20 588 102 случая заражения Covid-19, 386 341 умерший и 19 537 543 выздоровевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 21 сентября 2022 года выявлено 612 197 235 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 481 559 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Ученые обнаружили неуязвимый для антител штамм коронавируса / Гендиректор ВОЗ предрек скорое завершение пандемии COVID-19 / В России выявили еще 51 735 новых случаев Covid-19 / Женщины в два раза чаще мужчин болеют Covid-19 в затяжной форме / В Петербурге резко возросло количество госпитализаций с COVID-19 / В России выросла смертность от коронавируса / В России снова выявлено более 50 тысяч новых случаев коронавируса / Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,