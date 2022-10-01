Заболеваемость Covid-19 вновь упала – 33 186 новых случаев за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться: за сутки диагноз подтвердили у 33 186 человек. Это на 4100 случая меньше, чем накануне (37286).

Москва остается лидером по суточному приросту больных – 2221 человек. А вот Подмосковье с 948 случаями не вошло даже в пятерку лидеров по заболеваемости. Следующими по числу новых больных после столицы стали Санкт-Петербург (1864), Самарская (1468), Нижегородская (1361), Свердловская (1127) области.

Число новых пациентов с Covid-19 в стационарах также снижается.

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 644 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 41. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки подтверждено 103 летальных исхода.

Выписаны в связи с выздоровлением 52 628 человек. Это на 14,0% меньше по сравнению с предыдущим днем. Обще число победивших ковид россиян достигло 20 093 616 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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