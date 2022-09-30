российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 сентября 2022, 12:40 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России выявили еще 37 286 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 37 286 новых заболевших коронавирусом, 61 225 выздоровевших и 106 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 2 723 человека с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 20 985 756 случаев Covid-19, 20 040 988 из них завершились выздоровлением, жертвами инфекции стали 387 269 инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 сентября 2022 года выявлено 616 479 698 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 540 962 случая.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Патриарх Кирилл отменил все поездки и встречи из-за коронавируса / Привиться от COVID-19 в Подмосковье теперь можно без уколов / В России за сутки коронавирусом заболели более 38 тысяч человек / Канцлер Германии заболел коронавирусом / В России произошло резкое снижение заболеваемости коронавирусом / В России выявили 46 758 новых заболевших коронавирусом / В России еще более 51 тысячи человек заболели Covid-19 / Гонконг отменил карантин для туристов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,