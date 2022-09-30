В России выявили еще 37 286 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 37 286 новых заболевших коронавирусом, 61 225 выздоровевших и 106 летальных исходов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 2 723 человека с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 20 985 756 случаев Covid-19, 20 040 988 из них завершились выздоровлением, жертвами инфекции стали 387 269 инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 сентября 2022 года выявлено 616 479 698 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 540 962 случая.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»