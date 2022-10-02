В России еще 30 085 человек заболели Covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России снижается четвертый день подряд. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 30 085 человек, днем ранее число новых больных было 33 186 человек.

Тройка антилидеров по суточному приросту новых случаев среди регионов осталась прежней: Москва (2 205), Петербург (1 861), Самарская область (1 231). В Удмуртии выявили 1 147 больных за сутки, в Свердловской области – 1 029.

Число госпитализаций осталось на прежнем уровне только в двух субъектах РФ. Всего по стране стационары пополнились 1 383 новыми пациентами за сутки.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 383 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 47,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах, снижение в 75», – говорится в сообщении оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Выписано в связи с выздоровлением 46 992 человека. Это на 10,7% меньше, чем днем ранее.

Подтверждено 96 летальных исходов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость Covid-19 в России интенсивно снижается вторую неделю подряд. В этом поведение вируса похоже на другие респираторные вирусы.

«Ковид в этом сезоне ведет себя, как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался после 7-10 сентября. Вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости», – сказала она ТАСС.

Москва, Наталья Рязанова

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