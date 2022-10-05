Еще 23 757 россиян заболели Covid-19 за сутки

В России прервался шестидневный спад суточной заболеваемости коронавирусом. Медики за минувшие сутки подтвердили диагноз Covid-19 у 23 757 россиян. Это на 2070 случаев больше, чем накануне.

В стационары за последние 24 часа поступили 2 480 пациентов с коронавирусом, а выписано почти вдвое больше – 44 694 человек.

«Количество госпитализаций за сутки снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 29 регионах, снижение – в 52 регионах страны», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число россиян, победивших Covid-19, на 1,6% меньше по сравнению с предыдущим днем. За весь период в России от коронавируса выздоровели 20 266 033 человека.

За сутки подтверждено 113 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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