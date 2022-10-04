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Вторник, 4 октября 2022, 12:17 мск

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В России за сутки выявили менее 22 тысяч заболевших Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 21 687 новых случаев коронавируса. Это в два раза меньше, чем выздоровевших. Заболеваемость Covid-19 в стране снижается шестой день подряд.

За минувший день в больницы попали 3 038 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти субъектах РФ», – сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В то же время выписано в связи с выздоровлением 45 437 человек. Таким образом, общее число успешно справившихся с инфекцией за все время пандемии выросло до 20 221 339.

Число летальных исходов за последние 24 часа составило 107. Жертвами Covid-19 в России за весь период стали 387 666 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 4 октября 2022 года выявлено 617 813 589 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 493 321 случай.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,