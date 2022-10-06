Заболеваемость Covid-19 в России продолжила падать

За сутки в России выявили 23 045 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост больных постепенно снижается на протяжении недели, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших достигло 21 141 674 человек. За весь период умерли 387 887 человек, за минувшие сутки – 108 человек.

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 292 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение – в 49. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Число выписанных в связи с выздоровлением за сутки увеличилось на 41 536 человека. В предыдущий день ковид побелили на 7,1% больше россиян.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»