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Четверг, 6 октября 2022, 11:50 мск

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Заболеваемость Covid-19 в России продолжила падать

За сутки в России выявили 23 045 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост больных постепенно снижается на протяжении недели, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших достигло 21 141 674 человек. За весь период умерли 387 887 человек, за минувшие сутки – 108 человек.

«Количество госпитализаций за сутки составило 2 292 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение – в 49. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Число выписанных в связи с выздоровлением за сутки увеличилось на 41 536 человека. В предыдущий день ковид побелили на 7,1% больше россиян.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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