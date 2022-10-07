Заболеваемость Covid-19 в России снизилась до 22 268 случаев в сутки

Медики подтвердили 22 268 случаев заражения Covid-19 в России за сутки. Только в столицах суточная заболеваемость превысила тысячу случаев. В Москве выявили 1624 новых больных, в Петербурге – 1443, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Из общего числа заболевших за сутки в стационары попали только 2 025 человек. Это на 11,6% меньше, чем днем ранее.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах, снижение – в 48. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Число победивших коронавирус остается выше суточного прироста больных, хотя постепенно снижается. За последние 24 часа 39 573 человека выписаны в связи с выздоровлением – на 4,7% меньше предыдущего дня.

За сутки подтверждено 104 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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