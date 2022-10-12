В России еще 15 640 человек заболели Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 15 640 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 12% больше, чем накануне (13 970), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день в больницы попали 1 813 пациентов с Covid-19, на 27,7% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 53 регионах страны», – уточнили в оперштабе.

За сутки подтверждено 105 летальных исходов, выздоровели 30 409 пациентов.

Ранее сегодня сообщалось, что в России пока не выявлена новая разновидность «омикрон»-штамма «Цербер». Новый подвариант обнаружен уже в 30 странах почти на всех континентах. Впрочем, эксперты заявляют, что пока рано делать вывод, что распространение «Цербера» может вызвать очередную волну заболеваемости.

Москва, Наталья Петрова

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