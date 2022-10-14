Еще 14 736 россиян заболели Covid-19 за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться. Специалисты подтвердили диагноз Covid-19 у 14 736 россиян за сутки. Число выздоровевших почти вдвое превысило число новых больных, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Лидером по суточному приросту заболевших остается Москва – 1 167 человек за сутки. Немного меньше новых случаев зарегистрировано в Свердловской области – 1 092, Санкт-Петербурге – 963.

«Число госпитализаций за сутки составило 1 750 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,1%. Увеличение отмечено в 33 регионах, снижение – в 43. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

При этом, 27 520 пациентов покинули стационары после выздоровления, что почти вдвое больше числа новых заболевших. Но на 10,6% меньше, чем в предыдущий день.

За сутки подтверждено 99 летальных исходов.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена, что многие страны отменили антиковидные ограничения. Специалисты ВОЗ ожидают дальнейшего распространения инфекции по миру.

Москва, Наталья Рязанова

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