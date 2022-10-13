В России выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России выявили 15 477 новых случаев Covid-19. За все время пандемии в стране зарегистрировано 21 264 080 случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 1 825 пациентов с коронавирусом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, – отметили в оперштабе. – Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ».

Выписано в связи с выздоровлением 30 793 человека, таким образом, за весь период справиться с болезнью удалось 20 531 754 зараженным.

За сутки подтвержден 101 летальный исход, в общей сложности жертвами коронавирусной инфекции в России стали 388 610.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 октября 2022 года выявлено 622 459 708 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 616 144 случая.

Москва, Зоя Осколкова

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