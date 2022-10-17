Суточная заболеваемость ковидом в России опустилась ниже 11 000 случаев

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с 1 августа упал ниже 11 000. За минувший день зарегистрировано 10 403 новых случая Covid-19. Это на 15,8% меньше, чем накануне (12 354), свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных выявлено в Свердловской области – 895, Санкт-Петербурге – 709, Москве – 676, а также в Удмуртии (460 заболевших) и Челябинской области (424).

Вместе с тем, как отметили в оперштабе, показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю снизился на 35,3%.в сравнении с предыдущей неделей. Уменьшился и показатель госпитализации – недельное падение составило 20,7%.

За сутки в больницу попали 604 пациента с коронавирусом, на 18,8% меньше по сравнению с предшествующим днем.

При этом за последние 24 часа подтверждено 92 случаев смерти среди больных Covid-19, выздоровели 14 513 человек.

Ранее медики сообщили, что до трети переболевших коронавирусом людей имеют психоэмоциональные отклонения. Перенесшие Covid-19 пациенты жалуются на резкие перепады настроения – симптомы биполярного расстройства.

Москва, Наталья Петрова

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