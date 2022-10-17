Россиян предупредили о риске биполярного расстройства после Covid-19

До трети перенесших Covid-19 людей имеют психоэмоциональные отклонения. Все больше россиян жалуются на резкие перепады настроения – симптомы биполярного расстройства, пояснил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков.

Медики подтверждают новые диагнозы у 10-30% людей, переболевших коронавирусом. Часто среди последствий ковида есть психоэмоциональные отклонения: резкая смена настроения, беспричинная апатия или агрессия.

Всему виной – воздействие Covid-19 на сосуды мозга. Вирус изменяет сосудистые стенки, вызывая изменения в структуре мозговой ткани, образование «рубцов» – глиозной ткани. Из-за этого меняется выработка нейромедиаторов, и нервная система начинает работать иначе.

«В зависимости от зоны поражения человек становится наиболее агрессивным или наиболее апатичным. При обследовании мы четко видим изменения центральной нервной системы и в каких зонах они происходят», – сказал Куреков в беседе с «Известиями».

Постковидный синдром включает и сосудистые, и психоэмоциональные изменения, влияющие на центральную и вегетативную нервные системы. У людей случаются приступы астении: постоянной усталости и беспричинной тревожности. Могут быть панические атаки и бессонница, ухудшение памяти и концентрации внимания.

Из вегетативных нарушений чаще всего наблюдаются скачки давления и температуры, сильная потливость, головокружение и головные боли, нарушения желудочно-кишечного тракта, боли в мышцах.

«Самолечение и амбулаторное лечение здесь неприемлемо и малоэффективно, поскольку нужно оценивать состояние в динамике, четко смотреть за плюсами в изменении состояния и на что делать акцент», – предупредил эксперт.

В курс лечения входят когнитивно-поведенческая психотерапия, прием психотропных препаратов.

Медики выявили сердечно-сосудистые заболевания у 70% россиян, прошедших углубленную диспансеризацию после коронавируса. Британские специалисты нашли миокардит у каждого восьмого, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»