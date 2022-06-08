Диспансеризация выявила заболевания сердца у 70% россиян после Covid-19

Медики выявили сердечно-сосудистые заболевания у 70% россиян, прошедших углубленную диспансеризацию после коронавируса. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что на первый план выходят вопросы реабилитации.

Все чаще системе здравоохранения приходится сталкиваться с последствиями пандемии. В частности, неинфекционными заболеваниями после перенесенного коронавируса.

«По нашим данным, сегодня у пациентов, которые прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного ковида, до 70% встречаются сердечно-сосудистые заболевания», – приводит слова министра ТАСС.

Михаил Мурашко отметил важность профилактики и продолжения лечения неинфекционных заболеваний. В России стартовал отдельный проект, который поможет дать доступ к реабилитационным мероприятиям большему числу россиян.

«Именно диспансеризация формирует группы риска по развитию тех или иных неинфекционных заболеваний, позволяет взять их на диспансерное наблюдение. Профилактическое направление – это и предупреждение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и раннее выявление злокачественных новообразований и многое другое»,– напомнил глава Минздрава.

Ранее британские медики выявили миокардит у каждого восьмого, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. Часть бывших пациентов ковидариев заработали повреждение почек и даже мультисистемный воспалительный процесс.

Москва, Наталья Рязанова

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