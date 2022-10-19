В России выявили 10 656 новых случаев Covid-19

Медики подтвердили заражение коронавирусом у 10 656 россиян. Накануне заболевших было на 1 182 человека меньше, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост поступивших в стационары пациентов с Covid-19 снизился, а выздоровевших – подрос.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 583 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 18,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 28 регионах, снижение – в 49 регионах. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

За весь период в России 20 659 469 человек победили коронавирус, 20 859 человек – за минувшие сутки. В последние 24 часа выписано в связи с выздоровлением на 3% больше, чем днем ранее.

Подтверждено 92 летальных исхода.

Накануне зарегистрировали резкий скачок госпитализаций больных с Covid-19: с 604 до 1 937 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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