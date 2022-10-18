Число госпитализаций с Covid-19 подскочило втрое за сутки

В России 1 937 человек госпитализированы с коронавирусом за сутки. Прирост новых пациентов резко вырос по сравнению с предыдущим днем, когда в стационары поступили 604 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Госпитализировано 1 937 человек, на 220,7% больше по сравнению с 17 октября. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 74 регионах, снижение – в пяти регионах. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

При этом, суточный прирост новых случаев Covid-19 продолжает падать. За минувшие сутки выявили 9 474 больных, почти на тысячу меньше, чем накануне (10 403). Свердловская область осталась на первом месте среди регионов по числу зарегистрированных случаев – 804 за сутки. В пятерке лидеров Санкт-Петербург – 647 больных, Москва – 606, Удмуртия – 410, Челябинская область – 386.

За 24 часа 20 252 человека выписались из больницы после выздоровления. Это на 39,5% больше по сравнению с предыдущим днем.

Подтвержден 91 летальный исход.

Специалист предупредил, что переболевшие коронавирусной инфекцией россияне подвержены риску развития биполярного расстройства. В среднем 10-30% перенесших Covid-19 людей имеют психоэмоциональные отклонения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»