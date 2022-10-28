Число госпитализаций с Covid-19 в России продолжило падать

За сутки стационары для больных коронавирусом приняли 1 268 новых пациентов. В среднем, число госпитализаций снизилось на 3,6% по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 44 регионах страны», – отметили в оперштабе. Накануне 1 316 человек пополнили ковидные стационары, а число госпитализаций упало в 46 субъектах России.

За сутки диагноз Covid-19 подтвердился еще у 7 606 человек. Только в Москве выявили 762 новых случая, в остальных регионах суточный прирост составил менее 500 больных. 473 диагноза подтвердили в Санкт-Петербурге, 345 – в Свердловской области, 323 – в Самарской.

Число россиян, победивших коронавирус, пополнилось на 11 685 человек за последние 24 часа и достигло 20 775 589 человек.

Подтверждено 78 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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