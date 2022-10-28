Специалисты предсказали финал пандемии Covid-19

Пандемия коронавируса подходит к концу, считает завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н​​​.И. Пирогова Владимир Никифоров.

Каждая новая волна заболеваемости Covid-19 меньше и слабее предыдущей, что говорит о приближении финала пандемии. Никифоров допустил, что могут быть новые всплески заболеваемости с учетом нового штамма «Цербер». Но, судя по прогнозам специалистов, эта разновидность не сделает заболевание более тяжелым для пациентов, передает РИА Новости.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что Covid-19 потерял высокую летальность. В пример он привел разновидности «Омикрон» и «Цербер».

«Исходная летальность уханьского вируса была на уровне 5%, а сейчас она где-то на уровне 0,3%», – приводят его слова «Вести.ру».

Президент США Джо Байден объявил об окончании пандемии коронавируса еще в середине сентября. Заявление удивило американских чиновников в сфере здравоохранения, которых не предупредили о подобном выводе главы государства.

Москва, Наталья Рязанова

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