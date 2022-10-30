В России число новых пациентов с Covid-19 упало вдвое за сутки

Стационары в России пополнились 611 пациентами с подтвержденным диагнозом Covid-19 за сутки. Накануне госпитализаций было вдвое больше, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций за сутки снизилось на 54,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 11 регионах, снижение – в 69 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Суточный прирост новых случаев заражения также продолжает снижаться, выявлено 6 803 больных. Пятерка антилидеров по числу новых случаев осталась прежней: Москва (730), Петербург (469), Свердловска (354) и Самарская (293) области, Башкирия (256).

Количество выписанных пациентов ковидных отделений уменьшилось по сравнению с предыдущим днем, но почти в полтора раза превышает число выявленных случаев. Еще 9 008 человек победили Covid-19 за предыдущие 24 часа – на 54,1% меньше, чем днем ранее.

Общее число умерших от коронавируса достигло 390 104 человек. 75 летальных исходов зарегистрировано в минувшие сутки.

Москва, Наталья Рязанова

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