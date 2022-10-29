Суточный прирост больных с Covid-19 упал до 7107 человек

Медики выявили в России 7 107 новых больных Covid-19 за минувшие сутки. Общее число случаев в России достигло 21 416 922, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 759, Петербурге – 476, Свердловской области – 352, Самарской области – 308, Башкирии – 261.

За сутки суточный прирост пациентов с Covid-19 увеличился, а вот число выписанных в связи с выздоровлением пошло на спад.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 330 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах, снижение – в 36. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Еще 11 527 россиян победили коронавирус, что на 1,4% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Подтверждено 79 летальных исходов.

Специалисты отметили упавшую более чем в 10 раз летальность новых штаммов Covid-19 и спрогнозировали близкий финал пандемии.

Москва, Наталья Рязанова

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