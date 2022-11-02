В России подскочила заболеваемость Covid-19

Суточный прирост больных с коронавирусом увеличился более чем на тысячу человек за последние 24 часа. Специалисты подтвердили диагноз Covid-19 еще у 6 385 россиян, а накануне их было 5 252 человека, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В списке регионов с самым большим приростом новых больных с большим отрывом лидирует Москва – 966 человек. В Санкт-Петербурге выявили вдвое меньше новых случаев – 461, в Свердловской области – 384, Самарской – 262, Башкирии – 240.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 320 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах, снижение – в 41. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – рассказали в оперштабе.

Число выписанных из ковидных стационаров россиян за сутки увеличилось на 10 241 человек. Накануне победивших Covid-19 было на 10% меньше.

За сутки подтверждено 68 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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