В России выявили еще 6 375 больных Covid-19

Еще 6 375 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки. За день прирост новых пациентов ковидных стационаров и выписанных россиян снизился, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев Covid-19 в России достигло 21 447 518. За последние 24 часа больше всего диагнозов подтвердили в Москве – 843, Петербурге – 412, Свердловской области – 388, Подмосковье – 257, Самарской области – 260.

Число госпитализаций за сутки уменьшилось на 6,4%, до 1 235. Число выписанных после выздоровления пациентов также снизилось: до 9 774, т.е. на 4,6%. За сутки подтверждено 73 летальных исхода.

Накануне зарегистрирован скачок заболеваемости коронавирусом: 6 385 новых случаев после 5 252 больных днем ранее.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»