В России 6149 человек заболели Covid-19, 71 пациент умер

Заболеваемость Covid-19 в России продолжает медленно снижаться второй день подряд. За сутки выявили 6 149 больных, и общее число случаев заражения достигло 21 453 667, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост поступивших и выписанных пациентов из ковидных стационаров также уменьшился. На 4 ноября стационары в связи с выздоровлением покинули 9 259 человек, что на 5,3% меньше предыдущего дня.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 233 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах, снижение – в 39 регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Москва, Наталья Рязанова

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