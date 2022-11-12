В Курчатовском институте допустили появление коронавируса со смертностью 90%

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что мир может столкнуться с появлением нового варианта коронавируса со смертностью в 90%. По его мнению, биологическая опасность – главная угроза для человечества, с которой «ничего нельзя поделать».

«Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путем. Придет ковид со смертностью в 90%, где из 10 заболевших 9 умрут, и на этом закончится все», – заявил Ковальчук (цитата по ТАСС), выступая на форуме Finopolis 2022, подчеркнув, что главной стала биоопасность.

«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», – сказал ученый, добавив, что африканская чума свиней – это «рукотворное дело».

Второй значимой мировой угрозой Ковальчук назвал киберопасность. Однако, по словам руководителям Курчатовского института, с ней можно справиться, выключив «рубильник».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что считают версию об искусственном происхождении коронавируса самой маловероятной. По мнению специалистов, вирус передался к человеку через нескольких хозяев, а затем, попав в незнакомую среду, стал очень быстро адаптироваться.

Москва, Наталья Петрова

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