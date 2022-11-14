Заболеваемость Covid-19 снизилась за неделю на 6,5%

Заболеваемость Covid-19 в России снизилась на 6,5% по сравнению с прошлой неделей. Но в девяти регионах число новых случаев растет быстрее, чем в среднем по стране, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 24,71 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте РФ. Наибольшее снижение заболеваемости зафиксировано в Мордовии – на 39,6%, Новосибирской области – на 20,6% и Амурской области – на 15,8%», – говорится в сообщении.

За минувшие сутки специалисты подтвердили диагноз Covid-19 еще у 4 578 россиян. Врачи выписали из стационаров в связи с выздоровлением 4 460 человек, на 12,1% меньше, чем днем ранее. Еще 494 россиян оказались в стационарах для ковидных больных, что на 11,3% меньше предыдущего дня. Но показатель госпитализации вырос на 10% за неделю, до 5,1.

За неделю увеличение числа госпитализаций произошло в 50 субъектах РФ, в том числе в 26 – более, чем в среднем по России. За минувшие сутки число новых пациентов в стационарах выросло в 23 регионах и снизилось в 42 регионах.

Москва, Наталья Рязанова

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