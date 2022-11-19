Заболеваемость Covid-19 снижается второй день подряд

После повышения суточного прироста больных Covid-19 заболеваемость снижается второй день подряд. За сутки выявили 5 445 новых случаев инфекции, накануне их было 5 546, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост пациентов ковидных отделений больниц также идет вниз.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 063 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах, снижение – в 40. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Общее число победивших коронавирус в России достигло 20 939 481 человека. Из них 6 621 пациента выписали в связи с выздоровлением за минувшие сутки.

Подтверждено 62 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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